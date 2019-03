Cerca de 40 personas sin hogar se refugian en la T4 en busca de un techo seguro

Los rincones de la T4 de Barajas resguardan del frío historias como la de Juanjo. Estudió derecho y lleva 21 años en la calle desde que perdió su último empleo. "Yo no pensaba que me iba a encontrar en esta situación hasta que me he encontrado", afirma Juanjo. Los dos últimos, los ha pasado durmiendo en el aeropuerto. Ésta ha sido su casa. "Coges te vas y te aseas un poco, si te has buscado la vida, has vendido un carro y desayunas algo", cuenta Juanjo.



Juanjo pone rostro a las más de 30.000 personas que viven sin hogar. Ahora, tiene una plaza en un albergue gracias al Samur Social. Cada mañana recorre la terminal y ofrece su ayuda a las más de 30 personas que vienen aquí para refugiarse de la intemperie . Todo comienza con un saludo, y a partir de ahí les buscan un sitio para dormir y les ofrecen ropa.



Aunque la gente siempre les pone la etiqueta de borrachos, Juanjo se revela ante esa generalidad. Su curriculum vitae es su único equipaje. Porque a pesar de los estereotipos. Ellos se mueven.



Los sociólogos coinciden "la imensa mayoría de personas sin hogares llevan una actividad frenética para conseguir comer, llegar a los lugares, buscar trabajo". En definitiva, moverse para poder despegar y lograr la llave de su propio techo.