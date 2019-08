La catedral de Norwich, un templo de culto anglicano localizado en el condado de Norforlk, Inglaterra, ha instalado un tobogán de 15 metros de alto en su interior con el objetivo de atraer visitantes.

La atracción estará abierta a todas aquellas personas que quieran acercarse hasta el próximo domingo 18 de agosto. El tobogán forma parte de una iniciativa denominada "Verlo diferente", y se suma a otras como la de la Catedral de Rochester, que puso un mini golf en el interior para atraer a los fieles.

Así, se busca descubrir y llevar a cabo ideas creativas para acercar a la gente a la Iglesia. Precisamente, el reverendo Andy Bryant, responsable de Misión y Pastoral, ha convocado en la catedral a todos aquellos interesados para plantear más propuestas innovadoras. "¿Cómo podemos conectar con aquellos para quienes la Iglesia nunca aparece en su agenda?", pregunta el reverendo Andy Bryant, a quien, visitando la Capilla Sixtina, se le ocurrió la idea del tobogán.

First in the queue ... the Dean of Norwich. #seeingitdifferently pic.twitter.com/8oOtTNCVuT