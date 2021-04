Una anciana de 85 años ha logrado zafarse de sus captores después de entregar una nota de auxilio a la mujer que le administró la vacuna contra el coronavirus.

Los hechos ocurrieron en Iztapalapa (México), cuando la mujer, aprovechando que sus captores dejaron de vigilarla durante unos instantes al recibir la vacuna, entregó la nota a la enfermera. En ella, decía: "Ayúdenme, por favor, estoy secuestrada por mi hija y su esposo".

"Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí, por favor", recogía en esa nota. Ahora, gracias a la entrega que le hizo a la enfermera el pasado 4 de abril, las autoridades han detenido a sus captores.

'Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, adscritos a la Policía Auxiliar (PA) detuvieron a un hombre y una mujer, señalados de mantener encerrada y atentar contra la integridad física de una mujer de 85 años de edad, en la alcaldía Iztapalapa', recoge la nota oficial.

Los detenidos son una mujer de 39 años, identificada como su hija, y un hombre de 59, identificado como la pareja de la detenida.