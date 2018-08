Las calles de A Coruña se llenan de 'pasos de vaca': "Nos encantaría que los pasos de peatones no fuesen de cebra, no nos representan"

La explotación ecológica 'Casa Grande' de Xenceda, en A Coruña, ha lanzado una iniciativa bajo el lema 'Galicia, Somos la Leche' para transmitir el valor del medio rural.

En declaraciones recogidas por 'EFE Agro', la responsable publicitaria de la empresa, Jessica Rey, asegura que "el objetivo es conseguir que llegue a la ciudad la importancia del sector lácteo y Galicia rural". Añade, además, que el campo tiene "un gran problema de despoblación y envejecimiento".

En el marco de la iniciativa, la granja de Xanceda ha pintado diversas manchas de vaca sobre el asfalto que harán la función de paso de cebra.

"Nos encantaría que los pasos de peatones no fuesen de cebra, que no tenemos tantas, que no nos representan, y se convirtiesen en pasos de vaca", reivindica Jessica Rey.

Junto a estos originales cruces, han colocado una res de tamaño real que los visitantes pueden ordeñar y se ha instalado una estación en tres dimensiones para conocer el funcionamiento de un prado con estos animales.