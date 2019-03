Buscan al presunto pirómano que habría provocado diez incendios en el sur de Madrid

Ya son 11 los incendios detectados en la misma área. El último se produjo hace 48 horas y el primero fue hace un mes en Titulcia y desde entonces, los agentes no han parado de apagar fuegos en esta zona. Conatos que no han ido a más gracias al trabajo de los bomberos, pero todos concentrados en los 40 kilómetros que separan los municipios de Titulcia y Navalcarnero.

"A determinadas horas y en determinados puntos en torno a esa carretera se están produciendo una serie de incendios", afirma Juan Carlos Martín, miembro del sector forestal de UGT de Madrid. En total, una decena de incendios que hacen sospechar a los agentes forestales que son provocados. Por este motivo, desde hace días redoblan la seguridad en la zona en busca del presunto pirómano.

Un vecino cuenta que por su casa "pasan todos los días coches de bomberos a vigilar". Los incendios siempre se han detectado cerca de la carretera M-404, de noche y en fin de semana. Mientras, los agentes creen que la persona que los provoca podría lanzar objetos inflamables desde el coche y, después, huir a toda prisa.

Los vecinos no saben quién puede ser pero no tienen duda de que son provocados. Uno de ellos destaca que "un incedio que empieza en una zona, lo apagan y luego empieza otra vez, tiene que ser provocado". Desde la Comunidad de Madrid, por su parte, aseguran que el número de incendios registrados este verano no son más de los que suele haber en estos meses de calor.