Periodo de huelgas en España. Los trabajadores de Renfe y Adif han convocado una serie de paros en protesta por el traspaso de las competencias de Rodalies a Cataluña, así como por la entrada de una empresa privada en el capital de Renfe Mercancías. Esta huelga, como suele ocurrir, afecta a uno de los periodos de más movimiento del año, el entorno del puente de diciembre, concretamente a los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre.

Estos parones, además de afectar a Rodalies (servicio equivalente a Cercanías de Madrid), afecta también a los diferentes servicios de Cercanías de las distintas comunidades autónomas, pero también a las rutas de media y larga distancia y los trenes AVE de Renfe. En total, se prevé que se cancelen un total de 1.548 trenes.

*El buscador está actualizado con todos los trenes afectados hasta el día 1 de diciembre.

Además de en el buscador, también puedes saber qué trenes están afectados en la propia página web de Renfe. Al buscar un tren para realizar una compra, además de no poder comprar billete para los trenes que no circulan a causa de la huelga, éstos estarán marcados con una advertencia en la que se puede leer lo siguiente: "El tren consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos. Inténtelo de nuevo más adelante y disculpe las molestias".

¿Qué pasa si cancelan mi tren?

Si tu tren está en esta lista, lo sentimos: es uno de los cancelados. No obstante, Renfe ha previsto una serie de medidas de posventa para los pasajeros afectados, a los que, en primer lugar, se les ofrecerá siempre que sea posible viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido. En el caso de no querer, Renfe permite anular el billete, con la consiguiente devolución del precio pagado, o modificar la fecha para otro momento, sin ningún coste adicional.

Las operaciones de anulación o cambio se pueden realizar en todos los canales de venta de Renfe. En la página web se puede hacer desde el menú superior, concretamente desde las opciones para gestionar el billete, 'Cambia tu billete' o 'Anula tu billete'. En ambos casos se te solicitará información del billete para poder proceder a los cambios.

¿Y si mi tren no está cancelado... pero llega muy tarde?

Sin embargo, también existe la posibilidad de que, sin estar cancelados, otros trenes acaben sufriendo los efectos de la huelga. ¿Cómo? Con importantes retrasos. Ten en cuenta que los diferentes servicios de media, larga distancia y AVE de Renfe tienen una serie de compromisos de puntualidad que implican una indemnización para el pasajero siempre que no se cumplan. Los compromisos de puntualidad de los distintos trenes de Renfe son los siguientes:

AVE | Más de 15 minutos: devolución del 50%

AVE | Mas de 30 minutos: devolución del 100%

AVE Internacional | Más de 15 minutos (recorrido interior español): devolución del 50%

AVE Internacional | Más de 30 minutos (recorrido interior español): devolución del 100%

AVE Internacional | Más de 30 minutos (recorrido interior francés): devolución del 25%

AVE Internacional | Más de 120 minutos (recorrido interior francés): devolución del 50%

AVE Internacional | Más de 180 minutos (recorrido interior francés): devolución del 75%

AVE Internacional | Más de 30 minutos (recorrido internacional): devolución del 25%

AVE Internacional | Más de 120 minutos (recorrido internacional): devolución del 50%

Alvia | Más de 30 minutos: devolución del 50%

Alvia | Más de 60 minutos: devolución del 100%

Euromed | Más de 30 minutos: devolución del 50%

Euromed | Más de 60 minutos: devolución del 100%

AVLO | Más de 60 minutos: devolución del 50%

AVLO | Más de 90 minutos: devolución del 100%

Intercity (larga distancia) | Más de 60 minutos: devolución del 50%

Intercity (larga distancia) | Más de 90 minutos: devolución del 100%

Avant | Más de 15 minutos: devolución del 50%

Avant | Más de 30 minutos: devolución del 100%

Media Distancia | Más de 15 minutos: devolución del 25%

Media Distancia | Más de 30 minutos: devolución del 50%

Media Distancia | Más de 45 minutos: devolución del 75%

Media Distancia | Más de 60 minutos: devolución del 100%

Regional y Regional Express | Más de 30 minutos: devolución del 25%

Regional y Regional Express | Más de 45 minutos: devolución del 50%

Regional y Regional Express | Más de 60 minutos: devolución del 100%

Así pues, en el caso de que tu tren llegue con un retraso considerable, podrás optar por una indemnización. En la página web, podrás hacerlo desde el apartado 'Viajar', en el lado izquierdo del menú superior. Aquí existe otra opción, 'Solicita una indemnización', que te obligará a introducir los datos relacionados con tu billete: número de billete, origen y destino. Eso sí, ten en cuenta que hay un plazo de tres meses desde la fecha del viaje para solicitarla.