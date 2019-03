Los bosnios en España piden al Gobierno acoger a los sirios como hicieron con ellos: "En el 92 España no estaba mejor que ahora"

EN 1992 HABÍA UNA TASA DE PARO SUPERIOR A LA ACTUAL

En los años 90, cerca de 3.000 personas encontraron refugio en nuestro país huyendo de la guerra de los Balcanes. España también salía de una crisis y registraba un paro dos puntos superior al de ahora,y muchos bosnios no entienden por qué el Gobierno no actúa igual que entonces para ayudar a los que huyen del conflicto sirio. Para Muriza Cokerovic, que lleva 20 años en el país, "no creo que en el 92 España estuviese mejor de lo que está ahora". Las instituciones públicas, las ONG y las empresas se volcaron en ayudar en su día, y ahora piden que se ponga en marcha el plan de la Comisión Europea preparado desde julio.