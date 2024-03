Con 93 años, Agustín González es el juez de paz más longevo de España. Un par de días a la semana se acerca al Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha (Cantabria) para mediar en actos de conciliación y firmar defunciones, nacimientos, divorcios...

Un juez de paz es la autoridad responsable de evitar y juzgar aquellos comportamientos y actuaciones que alteren la paz en una localidad, de acuerdo con las competencias y procesos establecidos en la Ley. Una labor que Agustín lleva ejerciendo 62 años, del que sienten "orgullo" en el pueblo.

Antes tenía que estar presente hasta en el levantamiento de cadáveres. Ahora cobra 100 euros al mes por una labor más reducida que no quiere abandonar: "Me hace estar activo, no me quedo solo en casa".

Pero el Consejo de Ministros acaba de aprobar una ley que elimina esta figura, cuyo único requisito es el de la mayoría de edad. En su lugar, habrá modernas oficinas judiciales que permitirán no tener que ir al juzgado. Así y todo Agustín podría seguir con una función, ya que los ayuntamientos que lo soliciten mantendrán el conciliador municipal.