La angustiosa espera de los enfermos de Hepatitis C para recibir el Sovaldi

Nuevo golpe para Pedro, enfermo de Hepatitis C. Una vez más han vuelto a denegarle el tratamiento de Sovaldi, y ya van cuatro veces. "Nos están tratando como mercancia, como a ganado".

Aseguran que se lo darán el próximo día 10, pero él no se lo cree. "Ya no me fío porque me han engañado muchas veces". Ha entregado 2.340 firmas a la Consellería para exigir que le den el Sovaldi.

Naiara tiene 21 años y sufre Hepatitis C desde que nació. Ha probado todo tipo de tratamientos. "Lo único que saben decirnos es que esperemos y que tengamos paciencia". A ella también le han denegado el nuevo fármaco tres veces, dice, que sin motivo alguno.

Mari Carmen y su marido viven un auténtico calvario con los efectos secundarios de su tratamiento. El Ministerio de Sanidad insiste en que continúan elaborando un plan integral y que los fármacos ya están llegando a quiénes lo necesitan, algo incomprensible para pacientes como ellos.