Los alumnos de un colegio de Toledo caminan siete kilómetros para llegar a clase

La Junta de Castilla la Mancha dice que el autobús lo debe asumir el Ayuntamiento, y este que lo tiene que gestionar los vecinos.En el colegio Tomás Rojomoro, en Las Fuentes, una urbanización de Fuensalida, llevan dos años sin transporte escolar.

Los alumnos tardan casi dos horas en llegar a sus casas. Un camino que en verano les obliga a parar para refrescarse y descansar. Además, andan por el arcén de la carretera, porque lo tienen que llevar chalecos reflectantes.Los pequeños llegan cansados al colegio y eso se nota en su rendimiento.

Y tras un largo día de estudio, vuelven a casa por el mismo camino, lo que supone en total 14 kilómetros de caminata todos los días.Mientas, el alcalde de Fuensalida asegura que no es de su competencia y que “se deberá hacer cargo eventualmente la entidad urbanística de conservación de la urbanización Las Fuentes. Desde la Junta de Castilla La Mancha, dicen que en estos casos, el Ayuntamiento es el que tiene que hacerse cargo.

Y mientras cada uno se va pasando la pelota, las madres de los niños ya no saben qué hacer para solucionar el problema. “No nos han dado ninguna explicación. No nos dicen que necesitan para que nos den la ruta”, asegura una madre indignada.

Los vecinos del pueblo no dan crédito a la situación. “Todas las mañanas que paso por la carretera los veo y pienso, parece mentira que estos niños no tengan medio de transporte para ir al colegio. Entretanto, los niños no les queda otra que seguir caminando mientras se aclara quién se tiene que hacer cargo del autobús.