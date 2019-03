Alonso evita aclarar el precio del Sovaldi y los enfermos de Hepatitis C siguen sin recibirlo

IZQUIERDA PLURAL DICE QUE LOS ENFERMOS NO TIENEN TIEMPO

Los enfermos de Hepatitis C tendrán que seguir esperando. El Sovaldi no llegará a todos los enfermos que lo necesitan hasta que no haya un plan estratégico, dentro de varias semanas. La oposición ha pedido en el Congreso explicaciones al ministro de Sanidad. El principal problema es el precio del medicamento, pero Alfonso Alonso no cuenta mucho porque dice que están negociando.