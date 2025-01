Afectados por la DANA denuncian el robo de sus coches mientras siguen apilados en las campas

Los vecinos de las zonas afectadas por la DANA denuncian robos de coches y piezas de los vehículos que siguen amontonados en las campas que se habilitaron tras la riada. Aunque los ayuntamientos trabajan en aumentar la seguridad, piden un refuerzo policial para evitar estos hurtos.

De los 120.000 coches afectados por el temporal que se contabilizaron, unos 75.000 siguen en las campas y los ladrones aprovechan dicha situación para robar el vehículo entero o parte de él, como ruedas, sistemas eléctricos o retrovisores.

Uno de los que denuncia el robo de su coche es Sergio, que lo lleva buscando cuatro días sin éxito. "Me he ido a trabajar a la mañana a las cinco y estaba, pero cuando volví a las tres ya no apareció", relata.

Con su hija recorren las campas con la esperanza de que el ayuntamiento lo haya movido de lugar: "Me dicen que de momento no les sale nada, que tenga paciencia, igual no se han actualizado los datos". Buscan entre un cementerio de chatarra, temiendo que se lo hayan robado: "Era muy apetecible la verdad, llantas muy buenas, techo solar, catalizador, muchas cosas que el coche es utilizable".

Miles de coches que siguen amontonados en descampados, lo que se ha convertido en casi tres meses de carta blanca para los ladrones. "Están abandonados, en un sitio que nadie ve, con poca luz, y en invierno se hace de noche enseguida, pues tiran a robar piezas", explica un vecino de Paiporta.

Vehículos que quedan desvalijados, sin ruedas ni elementos mecánicos codiciados. "Pues no sé, algún tipo de mafia habrá por ahí aprovechándose de la desgracia de los demás", lamenta otro vecino de la zona.

Y la falta de piezas puede suponer un obstáculo a la hora de cobrar las indemnizaciones por el siniestro del coche: "El Consorcio muchas veces cuando te paga se queda el vehículo y claro si le falta la mitad del coche te pueden pone problemas".

Por eso cada vez son más los vecinos que acuden a revisar que sus coches siguen intactos en su lugar. Para solucionar la situación, ayuntamientos como el de Algemesí ya reclaman un refuerzo policial. Quieren evitar que los saqueos agraven la situación de las familias afectadas por la DANA.