Un adulto ha agredido y dejado inconsciente de un puñetazo a un menor de 12 años. El niño estaba jugando al balón con un amigo en el patio de una urbanización cuando el adulto, un vecino muy enfadado, le propinó un puñetazo por el que no ha sido detenido pese a haber una grabación de la agresión.

Primero, el adulto en cuestión insultó al menor por jugar en el patio de la urbanización. Posteriormente, se acercó y solo unos segundos después le dio un puñetazo en la cara. El impacto fue de tan fuerte que el niño se golpeó la cabeza con el poyete que tenía justo detrás y quedó inconsciente, una agresión que quedó grabada por el amigo del agredido.

Esta agresión ha sido denunciada por Nerea, madre del menor, ya que el agresor vive en el mismo bloque de Estepona (Málaga) y no ha sido detenido. "Se acercó y les amenazó: '¿ya estáis con la pelotita?' Mi hijo le dijo a uno de sus amigos que no hicieran caso y siguieran jugando", ha explicado.

El menor solo tiene heridas leves, motivo por el que precisamente la Policía no ha detenido al agresor, algo que no comprende la madre: "Esa decisión no la entiende nadie. Al menos que se imponga una orden de protección".

El niño ya ha sido dado de alta en el hospital y se recupera en casa. Sin embargo, ahora sufre ansiedad y está tomando medicación. "No quiere salir, dice que lo ve en todas partes y tiene miedo de que le vuelva a hacer daño. No es justo que nosotros que no hemos hecho nada seamos quienes no podamos salir a la calle", lamentó Nerea.