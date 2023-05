Kouri Richins escribió un libro infantil, titulado 'Are You With Me? (¿Estás conmigo?)', para ayudar a sus tres hijos a procesar la repentina muerte de su padre, Eric Richins.

"Es reconfortante para ellos saber que no están viviendo esta vida solos. Papá todavía está aquí, pero de una manera diferente", explicó en una rueda de prensa.

Dos meses después de sacarlo a la venta, ha sido acusada de asesinar a su pareja. Él murió mientras dormía, tras haber tomado un cóctel. Dentro había una dosis de fentanilo cinco veces mayor a la ingesta mortal para un cuerpo humano.

Ahora, los investigadores sostienen que fue ella quien adulteró la bebida, asegurando que envió mensajes a un traficante pidiéndole "algo del tipo Michael Jackson".

No habría sido la primera vez. Semanas antes, su marido se encontró mal y él mismo le comunicó a unos amigos la sospecha de que su mujer le había envenenado. Ahora, Richins se enfrenta a homicidio agravado.