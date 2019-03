El abogado de Rosario Porto cree que el verdadero asesino de Asunta no está siendo juzgado

El verdadero asesino de Asunta no está siendo juzgado. Así, al menos, lo considera el abogado de Rosario Porto. "Cuando Rosario Porto contrata mis servicios como abogado no me pide que la absuelva; me pide que encuentre al que mató a su hija", destaca el letrado de la madre de Asunta, José Luis Aranguren.

Es la idea que ha querido recalcar ante el jurado popular, recordándoles otros casos en los que se condenó a un inocente. En concreto, el de Rocio Wanninkhof. "Dolores Vázquez se pasó más de 500 días en prisión. No ya solo en situación preventiva, antes de juicio, sino que fue condenada, y la condena fue ratificada".

Después, durante su exposición final, ha tachado los posibles móviles del crimen de "risa" e "ilógicos", empezando por el económico.

"La herencia, primera hipótesis de trabajo: los padres de Rosario Porto la desheredaron, y dejaron toda su fortuna y bienes a Asunta. Resulta que hay una cosa que se llama testamento, que apareció en la caja fuerte de Rosario, y allí se vio que la única heredera que había era ella", certifica el letrado.

En la misma línea, la abogada de Alfonso Basterra ha reconocido al jurado que lo único probado es que el padre de Asunta compró Orfidal. "Es un hecho admitido, no lo vamos a discutir. No para él, sino para la señora Porto", señala Belén Hospido, defensa de Basterra.

Para ello, además, recalca el testimonio de una profesora de Asunta, que aseguró que la niña dijo que su madre le había dado una sustancia extraña. "Su madre le había dado unos polvos blancos, y yo no estoy diciendo que Rosario Porto hay hecho nada malo".

Tras la vista, el juicio se dará por terminado.