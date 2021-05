La mítica presentadora estadounidense Oprah Winfrey ha desvelado nuevos detalles sobre las violaciones a las que fue sometida durante su infancia por parte de sus familiares.

Lo ha hecho en su nueva docuserie 'The Me You Can't See' (El yo que no puedes ver, en Apple TV), enfocada en la salud mental. "Con 9, 10, 11 y 12 años fui violada por mi primo de 19 años", ha explicado en el primero de los episodios.

La personalidad televisiva, que en la serie entrevista a otras caras conocidas como el Príncipe Harry -coproductor del programa- o la actriz Gleen Close, asegura que no conocía lo que le hacía su familiar, cuyo nombre nunca ha desvelado.

"No sabía lo que era una violación. No conocía la palabra. No tenía ni idea de lo que era el sexo, ni de dónde venían los bebés. Ni siquiera sabía lo que me estaba pasando", relata Winfrey.

De este episodio, que ya relató someramente en 1986, la presentadora subraya que "es algo que simplemente acepté" y que eso le enseñó "que una chica no está segura en un mundo de hombres".

"Contar la historia y ser capaz de decir en voz alta: 'Esto es lo que me pasó' es crucial", abunda la presentadora.

Fue a raíz de aquellos abusos sexuales de sus familiares -también ha apuntado a otros miembros más allá de su primo- cuando se quedó embarazada con tan solo 14 años. La niña, sin embargo, falleció a las dos semanas de nacer.

En la misma serie la cantante Lady Gaga también desvela que fue violada en 2014 por un productor musical, quien la dejó embarazada.

Durante la conversación, la cantante ha recordado que un productor, del cual no ha querido desvelar su identidad, la amenazó con quemar toda su música si no se desnudaba para él.

"No dejaron de preguntarme", ha relatado, y continúa: "Me sentí paralizada. Yo, simplemente… Ni siquiera lo recuerdo. No quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más".

Tras ello, ha confesado que se dio cuenta de que el dolor era el mismo que sintió "cuando la persona que la violó la dejó embarazada". Rememora que estuvo encerrada en un estudio "durante meses" y que sufrió una "ruptura psicótica total" como resultado de un trauma, algo que la llevó a "no ser la misma".