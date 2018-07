Tom Hanks sorprende a una pareja en pleno Central Park y se cuela en su reportaje de boda

Son muchas las personas que celebran su boda en estas fechas y toda boda tiene su toque especial. Si no, que se lo digan a Elisabeth y Ryan, una joven pareja neoyorquina, ahora marido y mujer, que haciendo gala de la tradición acudieron a Central Park para hacerse una sesión fotográfica como recuerdo. Unas instantáneas muy comunes, dado que son numerosas las parejas que después de celebrar su enlace se desplazan hasta el conocido parque para tener una bonita imagen de recuerdo. Pero el momento especial del matrimonio llegó cuando junto a ellos posó Tom Hanks. El conocido actor, ganador de dos premios Óscar y protagonista de películas como 'Forrest Gump' o 'Capitán Phillips' se encontraba paseando por el parque cuando vió a la joven pareja y decidió unirse a ellos. Un usuario ha colgado las instantáneas del momento en las redes sociales y en pocas horas ya había superado el millón de visionados. "¡La boda fue preciosa! Elisabeth y Bryan, habéis planeado una boda increíble. La guinda del pastel ha sido Tom Hanks parándose en Central Park para felicitarle", ha escrito en las redes sociales. Además de esta publicación, el propio actor ha querido felicitar a través de las redes a la pareja. El actor ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía con la pareja. "Felicidades y bendiciones", ha escrito junto a la imagen.

Elizabeth and Ryan! Congrats and blessings! Hanx. Una foto publicada por Tom Hanks (@tomhanks) el 24 de Sep de 2016 a la(s) 2:51 PDT

No es la primera ocasión en la que Hanks llama la atención de los usuarios de las redes. Según el Daily Mail, en 1993 se presentó a una novia de Carolina del Sur que estaba a punto de entrar en la Iglesia. Volvió ha realizar la misma estrategia: contemplarle, acercarse, saludar con un "Hola, soy Tom Hanks" y dar besos a la novia en la mejilla para desearle lo mejor.

En el año 2012 una inesperada instantánea superó las 15 millones de visitas en la red social Reddit. En ella se podía contemplar al actor junto a un joven en un bar que intentó quitarle las gafas haciéndose el borracho. Tampoco su aparición en el videoclip de Carly Rae Jepsen, 'I really like you', en el año 2015 dejó indiferente a nadie. En el se puede contemplar al actor bailando y pasando un buen rato con uno de los mayores éxitos del año pasado.

