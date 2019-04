La familia de Michael Jackson, indignada por cómo caracterizan a Joseph Fiennes para interpretar al cantante: "Dan ganas de vomitar"

El primer tráiler de la película 'Urban Myths' viene cargado de polémica. La película, que verá la luz en la televisión de Estados Unidos, recoge una historia que habla de un viaje que, según un rumor que se extendió tras el 11S, emprendieron Michael Jackson, Marlon Brando y Elizabeth Taylor para huir del terrorismo.

Joseph Phiennes interpreta a Michael Jackson | Youtube

Al ver las imágenes de cómo han caracterizado al actor Joseph Fiennes para interpretar a Michael Jackson, la hija del cantante no se ha cortado en su cuenta de Twitter para expresar su opinión.

"Estoy increíblemente ofendida con esto, al igual que de seguro lo está otra gente, y honestamente me dan ganas de vomitar", escribió, añadiendo que "me enfurece ver lo obviamente intencionado que era para ellos que fuera así de ofensivo, no sólo contra mi padre, sino que también contra mi madrina Liz".

Además, el hecho de que el actor elegido para interpretar a Michael Jackson no sea de raza negra también ha generado un gran revuelo.