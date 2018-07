Jennifer Lawrence, tras su vídeo ebria bailando en un club de striptease: "No voy a disculparme, me divertí mucho"

Jennifer Lawrence, quien se encontraba en Viena grabando la película Red Sparrow, aprovechó la ocasión para ir a la celebración del cumpleaños de uno de sus mejores amigos.

Jennifer Lawrence | Gtres

La fiesta se celebraba en un club de striptease en donde la actriz inició un baile alrededor de la barra, gateando y haciendo coreografía de bailes.

Tras filtrarse las imágenes y vídeos de Lawrence en plena actuación, han surgido un sinfín de comentarios referentes a su borrachera y ella no ha dudado en responder: "Mira. Nadie quiere que le recuerden que trataron de bailar en una barra de striptease por Internet. No voy a disculparme, me divertí mucho esa noche".

También explicó que lo que llevaba no era un sostén sino un top de Alexander Wang, además de que sus bailes estuvieron "muy bien".