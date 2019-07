Uno de los protagonistas indiscutibles de esta nueva temporada de Stranger Things es Billy Hargrove. No, no van a haber spoilers de esta tercera entrega en esta noticia. Él es uno de los chicos más populares de Hawkins, pero Dacre Montgomery (el actor que le interpreta) no lo tuvo tan fácil.

Montgomery tiene ahora 24 años, y el éxito que tiene ahora no ha sido fácil de conseguir. El actor ha publicado en su cuenta de Instagram la dura historia de su etapa escolar y cómo lo superó para mandar un mensaje completamente inspirador a sus seguidores. "Puedes hacer cualquier cosa que te propongas", asegura.

Al actor no le fue fácil hacerse famoso, conseguir poder dedicarse a esta profesión que tanto ama. Él ha querido hacer pública su historia para poder ayudar a todo aquel que tenga falta de confianza o atraviese un bache malo en su vida.

Este es el texto traducido:

De pequeño estaba perdido.

El colegio fue una etapa realmente complicada.

Era un niño gordo al que le encantaba el teatro.

Nunca conseguía pasar de curso, no era popular ni tenía talento para los deportes.

Las chicas nunca se interesaban en mí.

Sufrí ansiedad desde muy pequeño.

Estaba distraído y no me centraba.

Pero tuve un sueño, tuve suerte. — Supe lo que quería hacer. Cada noche al volver a casa, me centraba en eso.

Visualicé un futuro donde mis sueños se hacían realidad.

Cuanto tenía 15 años suspendí los exámenes de la escuela de teatro en secundaria.

Cuando tenía 16 me dijeron que tenía que perder peso.

Cuando tenía 17 me dijeron que debía ir a la escuela de arte dramático y prepararme

Cuando tenía 18 me echaron del trabajo.

Cuando estaba en la escuela de arte dramático me dijeron que lo dejase

Cuando tuve un SUEÑO — me dijeron que no podía conseguirlo.

Bueno, ¿sabéis qué?

Perdí peso, fui a la escuela de arte dramático y nunca dejé de intentarlo, nunca dejé de mostrar interés. Nunca dejé que los fallos me desanimasen. Porque creía en mí mismo y nunca permití que nadie me dijera lo contrario.

Puedes hacer cualquier cosa que te propongas.

Por eso, sal y ve a por ello.