La inesperada respuesta de Yolanda Díaz a un joven que compartió con ella una precaria oferta de trabajo no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales. La expontánea respuesta de la ministra de Trabajo ya ha conseguido más de 12.000 'me gusta' en Twitter.

En concreto, el joven de 19 años, David Serrano, habló a la ministra por Instagram para comentarle que "una empresa ofrece un contrato de 43 horas semanales por 600 euros". Una oferta que no solo vulnera la ética, sino también la ley, ya que el salario mínimo para una jornada de 40 horas semanales se sitúa ahora mismo en 1.000 euros al mes. Un hito, precisamente, que ha logrado la ministra Yolanda Díaz.

"Una vez vi en Twitter que le había contestado a una empresa y, como soy muy admirador de ella, de una forma simpática quería ver si me podía responder", ha explicado a Antena 3 el joven, que ha reconocido que no esperaba que le respondiera, y menos de forma tan simpática.

No obstante, la sorpresa fue tal para la ministra que respondía con total naturalidad: "La madre que me parió. ¿Puedes pasarme la oferta?". La conversación no ha tardado en hacerse viral.