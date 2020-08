Sharon Stone ha compartido un emotivo vídeo en su Instagram en el que cuenta a sus seguidores la dura situación que atraviesa su familia por culpa de la pandemia del coronavirus. La conocida actriz explica que tanto su abuela como su madrina han muerto tras contagiarse del virus y que en la actualidad su hermana y su cuñado "están luchando por sus vidas".

"Mi hermana está mal, no pudieron darle Remdevisir hasta que llegaron al hospital porque la ley es así", afirma la intérprete de 'Instinto básico', que explica que "nadie les pudo ayudar en su casa porque no hay enfermeras que atiendan a domicilio ya que no les pueden hacer las pruebas". "Cuando dicen que hay pruebas para todos están mintiendo", critica la actriz, que insiste en que "la gente está muriendo, luchando por sus vidas y no hay más que mentiras".

Por todo ello, Stone culpa a los políticos de la situación sanitaria que sufre Estados Unidos. "Los gobernadores y los responsables de la Sanidad están tan desbordados que ni cogen el teléfono", lamenta Stone, quien pide el voto para Joe Biden y Kamala Harris, candidatos demócratas a la presidencias y vicepresidencia de EEUU, respectivamente: "Lo único que va a cambiar esto es si votas a Joe Biden y Kamala Harris", afirma la conocida actriz, que resalta que "las mujeres en el poder lucharán por las familias".