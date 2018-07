Demandan a Ed Sheeran por plagiar a Marvin Gaye en su éxito 'Thinking Out Loud'

¿ES UN PLAGIO EL ÉXITO DE ED SHEERAN? COMPARAMOS LAS CANCIONES

Ed Sheeran ha sido demandado por plagio. Los herederos de los derechos de Marvin Gaye aseguran que Thinking Out Loud, uno de los éxitos del cantante británico, es una copia del tema Let's Get it On, que ya firmó el estadounidense en 1973. Sheeran ya había sido denunciado antes por otro de sus grandes éxitos.