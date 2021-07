La abuela de la reina Letizia, Menchu Álvarez del Valle, concedió en 2019 una entrevista a 'OK Diario', pero pidió que no se publicase hasta que ella no hubiese fallecido. Ahora, días después de su muerte a los 93 años, el diario ha hecho pública la conversación, que además fue grabada en vídeo.

En un tono distendido, la mujer habla de la monarquía, de Podemos y de su antipatía por el exvicepresidente del Gobierno y de lo que le dijo a su nieta cuando le confesó que se había enamorado de Felipe de Borbón.

Sobre Pablo Iglesias, Menchu Álvarez destacó el encuentro que este tuvo con el rey Felipe VI y su lo que le dijo tras ello: "¿Cómo recibiste así al gilipollas del coleta en magas de camisa?" La mujer incluso llegaba a comparar la vivienda de los reyes con la de Pablo Iglesias e Irene Montero. "Tienen una casa que es menos preciosa y maravillosa que la del 'Coletas', porque eso es un casoplón".

Además, consideraba que el exlíder de Unidas Podemos había engañado a sus electores, y decía: "La gente se ha reído mucho, pero él se ha reído más, está dando cortes de manga al personal".

Contra el feminismo y la educación de sus nietas

En esta entrevista, Álvarez cargó también con la que consideraba que es la actitud del feminismo con su nieta. "Las feministas no hablan de la charla ni el contenido. Es algo que me pone enferma. Yo cogía a las feministas y las decía: 'A parte del vestido, que es muy bonito y le queda muy bien, ¿qué dijo?".

Además, criticó el modelo educativo que siguen la princesa Leonor y la infanta Sofia: "Las niñas saben inglés, árabe, chino, francés... ¿Eso es vivir? A mí no me lo parece".

Compara a Felipe VI con Juan Carlos I

Durante la charla con el periodista hubo momento también para comparar a Felipe VI con el rey emérito. Del marido de su nieta dice que no tiene el mismo carácter, "más lanzado", que su padre, "pero tiene mucho cerebro".

Y relataba también cómo reaccionó cuando se enteró que Letizia iba a casarse con Felipe IV, una idea que intentó que su nieta desechase. "¿Dónde crees que te vas a meter?, ¿estás bien de la cabeza?, ¿sabes qué es eso? Pégate un revolcón de vez en cuando, y ya vale", le dijo a Letizia. La respuesta de su nieta fue la de que estaba enamorada, según cuenta Álvarez.

En este contexto, aseguró que la propia reina Sofía le dijo lo valiente que era Letizia por entrar en la Casa Real.