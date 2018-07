Soria defiende que la offshore de Jersey era "legal" y que no hubo "ningún ocultamiento" ya que aparece con su nombre

El ya exministro de Industria José Manuel Soria ha defendido que la empresa Mechanical Trading Limited, registrada en el paraíso fiscal de Jersey y en la que figuraba como administrador, era "totalmente legal".

Durante una entrevista en 13TV, Soria ha argumentado que no hubo "ningún ocultamiento" de información, ya que aparece con su propio nombre, y que, si sus explicaciones no fueron completas en un principio, fue porque no recordaba haber participado en esas empresas en Jersey y el Reino Unido.

Este "error", por comparecer sin contar con toda la información, ha sido el que le ha hecho "asumir consecuencias" porque "estaba haciendo un daño al Gobierno y al partido extraordinario".

Precisamente por no recordar esa información, que le han recordado sus abogados de entonces, "desde el principio salí con toda contundencia" a dar explicaciones, un "error" por no haber recabado antes todos los datos.

"No he cometido ningún tipo de ilegalidad", ha insistido Soria, al tiempo que ha dicho que pagó todo los impuestos correspondientes a las herencias de sus padres, de donde parte el negocio familiar y las sociedades aparecidas en los últimos días.

También se ha referido a la presencia de las sociedades BIBJ Nominees Limited y BBJ Management Limited como accionistas de Mechanical Trading Limited, para señalar que tenían una participación muy pequeña y que obedecía a un requisito de la regulación de Jersey, que exige tener un socio registrado en el territorio.