José Manuel Soria dirigió una sociedad offshore creada por Mossack Fonseca

El ministro de Industria, José Manuel Soria fue director, junto con otro socio, de una sociedad offshore en las Bahamas. U.K. Lines Limited se constituyó en septiembre de 1992, fecha que coincide en el tiempo con los inicios de Soria como presidente de una empresa familiar. Se trataba de una sociedad dedicada a la exportación de frutas y verduras.

Pero solo un mes y medio después, el ministro fue borrado de los papeles y se decide, explicando que ha habido un error, poner como directores al socio y al hermano de José Manuel, Luis Alberto Soria.

Hoy su hermano ha preferido no hablar, algo que sí ha hecho el propio José Manuel Soria, que ha afirmado que puede ser que la sociedad tenga relación con su empresa familiar, pero más tarde ha negado cualquier vínculo con la empresa offshore. "Desmiento que tenga nada que ver con una sociedad radicada en un paraíso fiscal", ha señalado.

Aunque las fechas son bastante reveladoras, la sociedad es disuelta en marzo de 1995, en plena lucha de Soria por convertirse en alcalde de Las Palmas, algo que conseguiría dos meses después, en mayo.

Además, la firma de su hermano en la documentación de Mossack Fonseca es idéntica a otra plasmada en un documento público.

En días anteriores, el ministro se mostraba contundente al hablar de los Papeles de Panamá: "Quien salga ahí debe dar una explicación de inmediato, y si no la da, es porque no la hay". José Manuel Soria ha añadido que su abogado va a solicitar una comisión rogatoria a Panamá para demostrar que no tiene ninguna relación con la sociedad offshore.