Zarzuela, Vicepresidencia del Gobierno y la Comunidad de Madrid desmienten las acusaciones de Francisco Nicolás

La Comunidad de Madrid no es la única que le desmiente las acusaciones de Francisco Nicolás, porque éstas tocan a muchas instituciones. Se coronó asegurando que tenía relación con el secretario de las infantas, Carlos García Revenga.



Y que recibía peticiones de la propia Casa Real para que Manos Limpias rebajara las acusaciones contra la infanta Cristina en el sumario del caso Noos. "Casa Real al final lo que me encarga es que a doña Cristina se la exculpe en el proceso judicial en el que está metida", cuenta Francisco Nicolás en 'El Mundo'.



Unas afirmaciones que niegan categóricamente desde Zarzuela. El joven Fran asegura que no se coló en la proclamación del rey, que fue invitado, tal y como demuestra un mail que publica 'El Mundo'.

Las declaraciones del pequeño Nicolás desafían también a la vicepresidenta. Asegura que viajó alguna vez en coche con Soraya Sáenz de Santamaría y que el Gobierno le pidió información para frenar la consulta del 9N en Cataluña. "Entro en juego para desestabilizar a ERC que es el principal problema que tiene el Estado".



Vicepresidencia del Gobierno ha desmentido su versión con un comunicado: "El señor Gómez Iglesias nunca ha colaborado con la Vicepresidencia del Gobierno y en consecuencia nunca ha recibido ningún encargo".

Vierte también acusaciones muy fuertes contra el CNI. "Empecé con el CNI y acabé hablando con Casa Real porque el CNI me empezó pidiendo cosas que no me gustaban"



Según publica hoy Informacionsensible.com, Fran estaría preparando una denuncia contra el Comisario Jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martin-Blas y contra responsables del CNI. Les acusa de fabricar pruebas para conseguir una base judicial contra él. Lo que muchos se preguntan ahora es si el pequeño Nicolás ha sido el que ha fabricado su propia historia.