La ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afeado la intervención de la senadora 'popular' María Teresa Ruiz-Sillero Bernal ante la Comisión de Trabajo en la Cámara Alta de este lunes. "Le respeto a ustedes mucho, son el principal partido de la oposición en nuestro país, pero he venido aquí a hablar de mis competencias: el empleo, el trabajo y la economía social", ha sentenciado molesta la ministra, que iniciaba así su reproche a las preguntas que le había dirigido la senadora del PP.

"Usted ha ocupado parte del tiempo en hablar de Pablo Iglesias, de las peluquerías e incluso de la literatura clásica de la que gusto. Pero sinceramente, me parece que usted tienen poco que reprocharle o aportar al Gobierno de España o a nuestro país cuando ocupa su tiempo en estas cuestiones", ha insistido Díaz.

Estas declaraciones llegaron después de que Ruiz-Sillero aprovechase su turno de preguntas a la ministra durante una sesión para hablar sobre el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias: "Quisiéramos la valoración sobre que su jefe político esté cobrando actualmente por estar en desempleo 5.316 euros durante 15 meses". También quiso saber la valoración de Díaz "sobre los indultos y su impacto en la destrucción de empleo" y su opinión acerca de la oposición del Gobierno a bajar el IVA a las peluquerías.

Mostrándose "preocupada" por las preguntas de la del PP, al considerar que no tenían relación con el motivo de la Comisión, la vicepresidenta ha añadido: "Estaría encantada de departir con usted sobre literatura, música o Pablo Iglesias, pero yo he sido diputada, he comparecido muchas veces y he hecho mi trabajo en relación a las personas que comparecen". "No tiene mucho que reprocharnos si esta es su intervención. Ustedes verán lo que hacen", ha zanjado Díaz.

La ministra también reprochó a un senador de Vox sus palabras durante la Comisión: "Su intervención se descalifica por si misma. Voy a resumirla con dos palabras: panochadas y paparruchas", dos palabras que el portavoz de la formación de extrema derecha utilizó en su turno de palabra.