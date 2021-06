La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunirá con Pedro Sánchez la semana que viene para tratar la posibilidad de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y convocar una mesa de diálogo social.

Así lo ha adelantado la propia ministra en una entrevista con la Agencia Efe, donde avanza que, una vez terminado el informe de los expertos, se citará con el líder del Ejecutivo para "tomar una decisión" de cara a aumentar este límite.

En este sentido, fuentes de Moncloa han confirmado el encuentro, pero no indican una fecha concreta, más allá de que será "la semana que viene". Se trata de una reunión que se producirá después de que el pasado viernes una comisión de expertos recomendara subir el salario mínimo (actualmente congelado en 950 euros) hasta situarlo en el 60 % del salario medio al final de la legislatura.

Diferencias en el Gobierno por el SMI

De este modo, recomendaron elevar la cantidad en 2021 entre 12 y 19 euros. No obstante, se trata de una medida que ha suscitado discrepancias en el seno del Ejecutivo. Algo que en lo que Díaz se ha mantenido tajante durante la conversación: "Nuestra posición es conocida, pero el Gobierno decidirá", ha lanzado.

Aun así, la dirigente confía en que se superen estas diferencias y así se pueda evitar que los colectivos "más golpeados" sigan sufriendo "una pérdida del poder adquisitivo".

"Pensemos que el IPC está en el 2,7 %, tenemos precios disparados de la luz y de otros productos básicos. Frente a las medias de subidas de convenios colectivos, es decir, los trabajadores y trabajadoras que tienen una red de protección social, en este caso, el convenio colectivo, que crece entre el 1,5 % y el 1,8 %, es muy llamativo que dejemos a los que más lo necesitan fueran de esta protección", ha subrayado.

Por ello, concluye que "desde el Ministerio de Trabajo y desde UP", lo tienen claro: "No se entendería que justo en una crisis enorme, de la que no podemos salir con más desigualdad, hiciéramos una política que desde luego no beneficia a los que más lo necesitan", sentencia.