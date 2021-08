Primeras explicaciones del ministro del Interior a las devoluciones a Marruecos de los menores que están en Ceuta, tras entrar a mediados de mayo por las playas del Tarajal y Benzú. Fernando Grande-Marlaska ha negado que sean una expulsión y lo llama "retorno asistido y concertado"-

Ha confirmado que durante "tres días ha habido retornos, 15 cada día, 45 en total. No es una cuota, es un número que permite un estudio pormenorizado de las circunstancias y una forma de garantizar el interés del menor", ha afirmado en una entrevista en la 'Cadena Ser' este lunes.

Ha asegurado además que no han sido obligados: "Los menores querían volver a su país. Se garantiza el interés superior del menor, que garantice su integridad moral en las términos más importantes, y no desarraigarse de su entorno cuando es factible y cuando adolecen de arraigo en España. Todos entraron en mayo. No tienen ningún tipo de arraigo en España".

No obstante, la Fiscalía ha pedido más información a Interior, y también desde Unidas Podemos, socios de Gobierno, ha pedido al ministro que rectifique. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, fue especialmente dura el viernes, nada más conocerse las devoluciones y ahora es Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobeierno, la que ha pedido a Pedro Sánchez que detenga "inmediatamente" las devoluciones.

Así lo ha desvelado la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, este lunes en una entrevista en RNE. Ha asegurado que aún no ha obtenido respuesta: "Imagino que estarán en ello y pensándolo. Urge y hay que tener una solución cuanto antes sobre la mesa".

A su juicio, "deportar niños a Marruecos incumple la normativa nacional e internacional. Estamos viendo una práctica más propia de otras administraciones de otros países. Pensamos que el presidente Sánchez tiene que parar esto, intervenir y así se lo ha trasladado en las últimas horas Yolanda Díaz".

"En nuestro país la repatriación colectiva de menores migrantes es ilegal. No hay menores en especial situación de vulnerabilidad y menores autosuficiente", ha insistido. Y ha asegurado que el propio Ministerio de Derechos Sociales lleva "semanas" trabajando "y a disposición de Interior" para que la reagrupaciones familiares de niños se hagan de acuerdo con los Derechos Humanos, "sin que Interior atendiera a esas peticiones".

Ha confirmado que Unidas Podemos fue informado desde el primer momento . También Marlaska lo ha asegurado: "Cuando estamos varias instituciones detrás, está bien pedir información complementaria que se estime oportuna y conveniente. Todos los departamentos estamos coordinados en el día a día en los asuntos que nos conciernen. Somos un mismo Gobierno. He tenido comunicación con la ministra Belarra y su departamento, pero con todos", aclara también a raíz de las críticas de la ministra.