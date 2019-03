Xulio Ferreiro: "Hay más gente que se manifiesta contra los toros que en la plaza"

Paquirri no toreará en A Coruña, tampoco Padilla ni el Cordobés. Ellos eran tres de los toreros programados para dentro de dos semanas. Sin embargo, el nuevo el nuevo alcalde ha decidido cumplir su promesa electoral y no se celebrarán más corridas de toros. El problema es que ya había programadas dos para el uno y el dos de agosto. Así que han tenido que rescindir el contrato con el empresario taurino.



Tomás Entero, el empresario afectado, ha dicho que el Consistorio "quiere rescindir un contrato que está en vigor hasta el año que viene y con dos prórrogas más". El alcalde de A Coruña dice estar dispuesto a pagar la indemnización correspondiente al empresario, y con todo creen que ahorrarán dinero, porque acondicionar el recinto cuesta alrededor de 60.000 euros.



"Entendemos que la indemnización que le corresponde a la promotora es menor, una quinta, sexta parte", ha dicho Xulio Ferreiro. Además del ahorro, el nuevo Consistorio alega dos razones más para acabar con los toros: los derechos de los animales y que en A Coruña no hay tradición taurina. "El año pasado había más gente manifestándose fuera, en contra, que dentro en la propia feria", ha añadido Ferreiro.



El empresario sostiene que es la primera vez que le cancelan con tan poco tiempo y que lo siente "por los toreros". Tres ciudades próximas a A Coruña se han ofrecido a albergar el festejo, aunque él asegura que es imposible organizarlo con tan poco tiempo.