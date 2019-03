Wert cuestiona que un estudiante que no saque un 6,5 deba seguir en la universidad

Si no sacas un 6,5 de nota, no te mereces una beca para estudiar en la universidad. Si sacas un cinco raspado, pero te puedes pagar la universidad, si puedes estudiar lo que quieras. Es lo que opina Jose Ignacio Wert, el ministro de educación, que ha asegurado que desde que él ha llegado al Ministerio se han dado más becas. Algo que el domingo , en El Objetivo de Ana Pastor, se demostró que no es cierto pues, en el último año de mandato de Zapatero se destinó más presupuesto para becas que nunca.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha cuestionado que un estudiante universitario que no sea capaz de obtener una nota media de un 6,5 para obtener una beca "esté bien encaminado" y deba continuar sus estudios universitarios.

"No es que les paguemos los estudios, es que les pagamos por estudiar", ha asegurado Wert en una entrevista en referencia a los estudiantes que obtienen becas, y ha señalado que "la pregunta que hay que hacerse es si ese estudiante que no puede conseguir un 6,5 está bien encaminado o debería estar estudiando otra cosa".