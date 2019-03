El portavoz de la Fundación Francisco Franco financió a Vox con aportaciones "muy valiosas"

La Cadena Ser ha tenido acceso a conversaciones telefónicas entre el expresidente de Vox en León, Carlos Portomeñe y el secretario general provincial, José Carlos Rúa, en las que uno de ellos asegura haberse reunido con el portavoz y patrono de la Fundación Francisco Franco para tratar el tema de la financiación de Vox.

"He recibido la llamada del millón. Me ha llamado Jaime Alonso, de la Fundación Francisco Franco, que es natural de León. Hemos quedado y me ha dicho que está con nosotros absolutamente y que nos va ayudar, porque como a nosotros, le preocupa lo de la financiación y lo tiene muy claro. Me ha dicho que hay que dar un paso más. Ha quedado muy contento conmigo y ha dicho que va a dar buenos informes a Madrid", le comunica Carlos Portomeñe a José Carlos Rúa.

"Jaime Alonso es un tío con línea directa con el partido en Madrid" continúa Portomeñe. "Habla tres veces al día con Abascal y de hecho le ha dado mi teléfono Enrique Cabanas -gerente de Vox y vicesecretario de presidencia del partido-", asegura.

Al secretario general de Vox en León, José Carlos Rúa, no le sorprende el acceso directo de Jaime Alonso a la cúpula de Vox: "Claro, siendo de la Fundación Francisco Franco, lógicamente", responde.

Carlos Portomeñe, ha sido cesado por la dirección nacional de la formación tras desvelarse su conexión con la Fundación Francisco Franco, según ha asegurado el mismo José Carlos Rúa, con quien mantuvo la llamada telefónica.

El propio Rúa, que fue presidente de Vox en León entre 2014 y 2016, fue cesado el pasado febrero, en este caso por desavenencias con la dirección nacional y ahora, además, ha decidido abandonar la formación por "la deriva inadmisible que está tomando el partido, más preocupado de revivir el pasado que de mirar al futuro", según ha explicado.