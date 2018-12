Vox asegura que solo ha hablado con el PP de la mesa del Parlamento Andaluz, y no sobre cuestiones programáticas

Vox y PP se han visto en una reunión de última hora. Durante su encuentro se han tratado temas exclusivamente relacionados con la constitución de la Mesa del Parlamento andaluz, según ha afirmado el partido de extrema derecha, pero no sobre la sesión de investidura y cuestiones programáticas.

Tras la reunión con los populares, Javier Ortega se ha trasladado al Parlamento andaluz para mantener una reunión con los 12 parlamentarios de Vox a la espera de conocer nuevas instrucciones sobre los movimientos de la formación de cara a la constitución de gobierno en Andalucía.

Paralelamente, Santiago Abascal se ha manifestado en su cuenta de Twitter: "Lo vamos a repetir porque algunos no se quieren enterar: Vox no va a votar un gobierno que no se siente a escuchar y atender a los representantes y las propuestas de 400.000 andaluces".