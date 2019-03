Una mayoría simple, del 39%, valora de forma positiva el nombramiento de Arias Cañete como candidato del PP a las elecciones. Un 34% opina lo contrario y un amplio 27% no sabe o no contesta. El voto en las Europeas está fragmentado y de momento no se perfila ganador claro.: según el barómetro de laSexta, el 32,8% de los encuestados votaría al PP, casi dos puntos y medio de ventaja sobre el Partido Socialista. Tras ellos, Izquierda Unida sería la tercera fuerza mientras que el voto se frragmenta entre el resto de fuerzas políticas.

Los votantes populares apoyan masivamente al ministro de Agricultura, uno de cada tres seguidores socialistas no contestan sobre el candidato europeo del PP, un 41% valora su candidatura negativamente, según los datos del instituto Invimark.