La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, protagonizó un curioso momento durante su entrevista con el periodista Javier Casal en la Cadena Ser. Al ser preguntada por el plan del Ayuntamiento para reducir los niveles de contaminación, le pidió la pluma al entrevistador para escribir algo.

Villacís sigue hablando mientras escribe en el papel lo que quiere que le pregunte el periodista. "Lo voy a decir porque lo está viendo la gente en streaming. Me ha escrito usted aquí Valdemingómez", responde el periodista.

"No sé si me está dictando la pregunta o que quiere hacer usted la entrevista, pero como es un tema importante se lo voy a preguntar", aclaraba el periodista antes de preguntar: "¿Va a aceptar Madrid la basura que proceda del vertedero de Alcalá de Henares?".

"Me alegra que me haga esa pregunta", responde Villacís, antes de aclarar que no acepta que la planta de Valdemingómez albergue los residuos del vertedero de Alcalá tras finalizar su colmatado de su quinto vaso este mismo lunes.

"Madrid ha demostrado la solidaridad, pero el alcalde de Alcalá lo lleva sabiendo desde 2015 y debería haber hecho los deberes. No lo vamos a aceptar", afirma.

No obstante, la vicealcaldesa también respondió sobre las medidas anticontaminación de la capital y se refirió a Madrid Central. "Reconozco su valor pedagógico", dijo después de afirmar que no todos los datos son suficientemente claros.