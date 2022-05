Juan Carlos I vuelve a ser parte del Bribón. El monarca emérito, que regresó a España este jueves tras dos años en Abu Dabi rodeado de polémica por los escándalos que llevan años persiguiéndole, se ha reencontrado con su embarcación este viernes. No obstante, aunque se ha subido y ha posado junto a la misma, no navegará hoy; al menos, no en el 'Bribón'. El monarca se ha subido a una lancha motora que ha zarpado junto al Bribón.

El rey emérito Juan Carlos I ha llegado al club náutico de Sanxenxo (Pontevedra), donde ha sido recibido por decenas de personas que lo han aclamado". Procedente de una vivienda de su amigo Pedro Campos, en la que se aloja este fin de semana, el emérito ha bajado del vehículo vestido con ropa deportiva y apoyado en un bastón.

Le ha acompañado un asistente y el alcalde de la localidad pontevedresa, Telmo Martín. A su llegada, decenas de personas, muchas portando móviles para inmortalizar el momento, le han aclamado con vivas a un Juan Carlos I muy sonriente y que viste el polo de la tripulación del 'Bribón'. La infanta Elena, visiblemente emocionada, se ha acercado a su padre y enseguida se ha retirado a un segundo plano.