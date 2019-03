Una de las víctimas del profesor de Valdeluz: "No tuve valor para decírselo a mis padres"

Abusaba de ellas a la hora de la comida y cuando había menos gente en clase. Son parte de los testimonios de las víctimas del profesor del colegio Valdeluz de Madrid a la policía. "Él cerraba la puerta con llave y con lo que tenía en su entrepierna me tocaba y frotaba mi espalda, pero a mí no me gustaba nada", afirmó una de sus víctimas.

Tras coger confianza con ellas comenzaba a actuar bajo la promesa de subirles la nota o de impulsar su carrera, según asegura El Mundo. Una de las menores cuenta incluso que no se atrevió a denunciarlo por temor a sus padres: "No tuve valor para decírselo porque mis padres confiaban mucho en él, siento mucho lo que ha pasado, tendréis que perdonarme".

Muchas de ellas tenían sentimiento de culpabilidad, algo muy común según los expertos. La psicóloga Mayte Rodríguez lo reafirma: "Ellas sienten que algo hay malo en ellas que ha provocado que este hombre las elija para realizar estas conductas".

Los abusos a menores en centros de estudio son cada vez son más frecuentes pero, ¿cómo detectarlo? Los expertos defienden la denuncia como prevención. Además de los testimonios escalofriantes el domingo conocimos que el jefe de estudios y el director del centro declararán como imputados el próximo 10 de marzo. Su abogado, por su parte, nos ha contado que va a pedir la nulidad de estas declaraciones policiales como testisgo.