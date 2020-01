Mireia Vehí, portavoz de la Cup en el Congreso, ha subido a tribuna de oradores del Congreso después del polémico discurso de EH Bildu en el debate de investidura de Pedro Sánchez.

En el momento de su turno de palabra parte de la bancada del PP se ha marchado del hemiciclo y pocos minutos después de iniciar su discurso le han gritado "sinvergüenza". Un insulto al que Vehí no ha dudado en responder: "Tranquilícese que queda discurso todavía".

La portavoz le ha recordado a Pedro Sánchez las palabras de su discurso en las que afirmó que retiraría las medallas concedidas a policías franquistas y le ha lanzado una pregunta muy directa: "¿Hará lo mismo con los mandos premiados por apalear a nuestro pueblo?".

Sus palabras han estado cargadas de reivindicaciones sociales como las muertes en el Mediterráneo, las violaciones a mujeres, la pobreza y los "discursos de odio contra los derechos de las mujeres".

"Dijo que estaba dispuesto a sentarse en una Mesa con el Govern, habló de diálogo, y aunque no tenemos tiempo de hacer retrospectiva de agravios decirle que esto no es un conflicto sin sentido, esto va del derecho de autodeterminación, no es un quimera sino un derecho colectivo reconocido por Naciones Unidas", ha señalado.

Además, le ha recordado a Sánchez que en su discurso "no aseguró que va a parar la violencia contra el movimiento independentistas ni la disidencia política": "Cataluña vive bajo la doctrina del shock que quiere resolver con vías represivas lo que no se puede resolver en las urnas".