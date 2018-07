Los vecinos del centro Can Vies defienden su labor social

"Además de Okupas había personas implicadas en un proyecto común", explica un miembro del Can Vies. Los vecinos del centro, en el barrio barcelonés de Sants, aseguran que los disturbios dan una imagen que no se corresponde con la realidad. Sin embargo, en el lugar también hay quienes rechazan el Can Vies.



Los miembros de Can Vies piden la dimisión del alcalde, de concejal de distrito y el cese de los desalojos. Así lo expresa Pau Guerra, que se muestra a favor de la "retirada de todas las fuerzas policiales que tienen a todo el barrio preso, parece que estemos en un estado de guerra y no en uno de Derecho, que se supone que es".



Los Mossos alertan del efecto llamada de las protestas. Por la zona se han visto a bucaneros, hinchas radicales del Rayo Vallecano de Madrid. El portavoz de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, ha destacado en 'Al Rojo Vivo' de las consecuencias negativas que se pueden derivar: "posiblemente ya no estemos sólo ante violentos del movimiento okupa, sino con otros grupos".



Ayuntamiento y Generalitat se muestran dispuestos a negociar, pero mientras no se produzcan altercados. Sin embargo, hay voces que culpan al Ayuntamiento de haber propiciado una espiral de conflicto. Hay prevista una nueva cacerolada en Sants y el sábado una multitudinaria manifestación en Barcelona.