Varios correos electrónicos probarían el pago en 'B' de las obras de la sede del PP

'El País' y la 'SER' publican varios correos de empleados de Álvaro Urquijo, arquitecto que reformó la sede del PP y del exgerente de la formación Cristóbal Páez. Algunas de esas misivas dejan lugar para la imaginación, aunque otras no tanto. El número dos de la tesorería del PP, Cristóbal Páez reaccionaba así después de ver que el estudio de arquitectura 'Unifica' no había cuadrado las cuentas a su gusto: "No coinciden las cantidades a certificar con las facturas efectivamente abonadas [...] Hablaré de ello con Urquijo, para nosotros cuentan las facturas satisfechas, no las certificadas".



El gerente lo dejaba claro, quería que la factura final incluyera todas las cantidades desembolsadas y daba igual el método por el que se hubieran pagado. Así que a la empresa del arquitecto le toco tirar de falseo



Una vez hecho el maquillaje contable al gusto del gerente Popular a 'Unifica'. el estudio de Urquijo, sólo le quedaba rezar para no ser investigado: "PP: planta tercera, cuarta y sótanos, mejor que no sean objetos de auditoría porque..." se lee en los correos.Podía haber problemas y la Policía finalmente se dejó caer por Génova.



La oposición exige responsabilidades. Rosa Díez, líder de UPyD, ha denunciado que "Rajoy es el máximo responsable de lo que allí ocurre", y Gaspar Llamazares, diputado de IU, ha dicho que "la contabilidad en B se corresponde con un Partido Popular en B". Sin embargo, el Partido Popular prefiere seguir pasando de puntillas por este asunto.