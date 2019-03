El PSOE anunciará "medidas para que Rajoy deje de ser Presidente"

El PSOE anunciará en las próximas horas "todas aquellas medidas" que está intentando acordar con el resto de partidos políticos para que, "en el caso de que el Presidente del Gobierno no presente la dimisión de forma inmediata, el señor Rajoy deje de ser presidente del Gobierno".



"No descartamos ninguna y las anunciaremos en las próximas horas; por supuesto que tampoco descartamos la moción de censura", ha afirmado el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, antes de inaugurar un curso de verano en El Escorial sobre la reforma federal del Estado español.



El dirigente socialista ha recordado que el PSOE está "tomando contacto con todas las fuerzas políticas" para adoptar juntos esas medidas, una vez que concluya la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional.



Hernando ha dicho que está "absolutamente seguro de que hoy Bárcenas va a poner mas en vilo el Gobierno y al presidente del Gobierno" y que "eso es lo que no se puede permitir España en estos momentos".



La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, considera que aunque el PP tenga mayoría absoluta, todos los grupos políticos de la oposición unidos tienen "muchas posibilidades" de acabar provocando la dimisión de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.



En una entrevista ha advertido de que los SMS que Rajoy y el extesorero del PP Luis Bárcenas se intercambiaron son "las pruebas de un encubrimiento" a un delincuente y ha señalado que la falta de confianza en España "tiene que ver con la permanencia de Rajoy" en el Ejecutivo.



Para la 'número dos' del PSOE, este caso está causando un "daño incalculable" al país en términos políticos, económicos y morales y los socialistas intentan "dar una salida, no desde el interés partidista, sino en conjunto", y por eso van a conversar con el resto de los partidos.



Ya se ha producido algún contacto, y las conversaciones, de las que se está haciendo cargo directamente el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, van a continuar, ha apuntado.



El secretario de Organización del PSOE, Oscar López, ha calificado de insostenible y de extrema gravedad el momento en el que se encuentra el Gobierno tras las últimas revelaciones del caso Bárcenas y ha insistido en que la oposición debe buscar alternativas para "desbloquear" la situación.



"A Rajoy le persigue la sombra de Bárcenas", ha dicho Oscar López en una entrevista, en la que ha señalado que si el extesorero del PP "es un delincuente, los mensajes sms" que se han publicado "son de encubrimiento".



En alusión a los mensajes de texto que intercambiaron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su extesorero en el PP Luis Bárcenas -publicados por El Mundo-, López ha dicho que "ahora sabemos que se estaban mensajeando con un delincuente", por lo que en su opinión "la situación es de extrema gravedad, insostenible".



En este sentido, el diputado socialista Ramón Jáuregui ha asegurado que el caso Bárcenas "es un proceso abierto, ya no sólo al PP, que es el partido que sostiene al Gobierno, sino al propio presidente", Mariano Rajoy.



Ramón Jáuregui ha hecho esta afirmación en una entrevista, durante la que ha explicado que, a raíz de este caso, "todo hace pensar que una especie de bomba de inestabilidad se ha instalado en la política institucional del Gobierno de España"; algo que "tiene que resolverse cuanto antes", y por lo que el PSOE ha pedido la dimisión de Rajoy.



El exministro ha avanzado que su partido no tiene "en este momento" intención de proponer una moción de censura que, en su opinión, debería ser la "consecuencia última desde el punto de vista político de un proceso que resulta terminal", mientras que ahora aún "estamos en el corazón de la investigación".