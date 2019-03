Valenciano: “Las mujeres españolas no aceptamos que nos consideren inferiores”

Cañete es un "magnífico" representante de esa derecha; "por cierto, Rajoy también", asegura en una entrevista la cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo cuando queda apenas una semana para las elecciones del próximo día 25.

Las palabras de Cañete diciendo que no quiso alardear de "superioridad intelectual" en el debate televisado entre ambos para no parecer machista han agitado la campaña electoral y han dado munición a los socialistas justamente en un tema en el que, según recuerda Valenciano, no toleran ni un desliz.

Que ganase las elecciones una persona como Cañete, que piensa que las mujeres son inferiores a los hombres, incide la dirigente socialista, sería muy malo para las mujeres. "No es una cosa sólo de Cañete, desgraciadamente, hay una parte del PP que piensa de esa manera, que las mujeres en el fondo somos menos listas, estamos menos preparadas, somos un poco ciudadanas de segunda categoría, estamos subordinadas a los hombres, estamos indefensas, por eso legislan las cosas que legislan".

Y a todos ellos les envía un mensaje: "Las mujeres españolas no aceptamos que nos consideren inferiores". Recuerda en ese punto que la derecha española "no ha movido nunca un dedo por las mujeres a lo largo de toda su historia" y aprovecha para quejarse de que Rajoy, ni antes como jefe de la oposición ni ahora como presidente del Gobierno, nunca ha hablado en público de la violencia machista.

Valenciano, que protagoniza un mitin en Valencia, se muestra confiada en las posibilidades del PSOE en este examen con las urnas y, sobre todo, está convencida de la necesidad de que haya un cambio en Europa y en España para salir del bucle crisis-recesión al que está condenada por las políticas de derecha europea.