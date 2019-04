¿Qué alternativas ofrece Colau a los afectados por la prohibición de los coches de más de 20 años?

¿Qué pasa si no hay dinero para comprarse otro? En esos casos, el Ayuntamiento de Barcelona regalará tres años de transporte público gratuito, pero aquí llega el problema dos, ¿y si el servicio de autobús es insuficiente?

Esto afecta especialmente a transportistas. "Si me pueden cargar 1.000 o 2.000 kilos de recambio en transporte público pues lo usaremos pero me parece a mí que no", señala, Jorge Gómez, transportista. La solución sería un nuevo plan de descuentos para la compra de coches nuevos, pero de eso, aún, no se sabe nada.

Tercer problema: ¿Qué pasa si surge una urgencia médica y nuestro coche viejo no puede circular? Este caso no está previsto en la norma. "¿Me pongo malo y me voy a la parada de autobús con las tripas en la mano y espero?", se pregunta un usuario.

Los dueños de coches históricos tampoco podrán circular entre semana por Barcelona. Fernando, que vive de reparar coches antiguos y viejos teme por su futuro: "Si prohíben circular, prácticamente tendríamos que cerrar porque si no se circula, no se estropea y no se gastan piezas".

La prohibición es dura pero necesaria porque un solo coche de más de 20 años contamina lo mismo que 36 vehículos nuevos.