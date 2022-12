Unión, Progreso y Democracia ha presentado a los cabeza de lista por las provincias en las que concurrirá a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Además, el partido ha presentado un documento titulado 'Compromiso 10+1' suscrito por todos quienes se presentan por UPyD a los comicios para "comprometerse" con 11 medidas contra la corrupción.



El portavoz nacional del partido, Andrés Herzog, ha intervenido en un acto al que no ha acudido la exlideresa del partido, Rosa Díez, y en el que ha reivindicado el papel de UPyD en la lucha contra la corrupción: "Hemos sentado en el banquillo de los acusados a los políticos corruptos del PP y del PSOE, a diferencia de otros que han puesto en el gobierno al PSOE de los ERE o al PP de la Gurtel y de Bárcenas", ha manifestado, en referencia velada a los pactos de Ciudadanos tras las elecciones del pasado mes de mayo.



Herzog se ha mostrado convencido de que el partido obtendrá representación en el Congreso en las elecciones de diciembre: "No me cabe ninguna duda", ha asegurado.