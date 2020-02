Vox exige a Isabel Díaz Ayuso que implante ya el veto parental. Rocío Monasterio ha señalado en la Asamblea de Madrid que "tiene que elegir entre estar de parte de los totalitarios o de parte de la libertad".

La presidenta madrileña ha sido tajante en su respuesta. "Aquí no hay un sistema de adoctrinamiento por más que 'Hazte Oír' les esté haciendo el trabajito en las redes sociales", ha señalado en su intervención en la que ha cargado contra Vox por intentar extender bulos: "Aquí no se da zoofilia en los colegios. No pueden intoxicar a las familias con vídeos que son manipulados".

A pesar de ello, Rocío Monasterio no acepta un no y le ha lanzado una advertencia: "Para cada presupuesto necesita usted el voto de estos 12 (señalando a la bancada de Vox)".

Además, Vox deja en el aire cualquier apoyo si no hay veto parental. "Mi compromiso con ustedes se acabó el día que fue investida presidenta", ha apuntado Monasterio, que ha recibido de nuevo la respuesta de Díaz Ayuso: "Si no se entienden con el PP, díganme, con quién lo van a hacer".

También en Andalucía, Vox exige a la Junta el veto parental y dicen que así lo negociaron. El consejero de Educación responde que "no procede la implantación" y asegura que "está garantizada la neutralidad ideológica en las aulas y el respeto a las convicciones morales de las familias".

Vox insiste en extender que contenidos como "despertar la curiosidad sexual de niños" se dan en las aulas y amenaza diciendo que llegarán hasta donde les obliguen.