Novedades en el 'caso Koldo'. La investigación que está desarrollando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone ahora sobre la mesa la posibilidad de que la trama realizara pagos "recurrentes" de 10.000 euros a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos cuando este dirigía el Ministerio de Transportes y protagonista principal de este escándalo, cada vez mayor por el número de personas salpicadas, por las responsabilidades y relaciones que ejercían y por las grandes cantidades que se manejaban. Así se recoge en un nuevo informe al que ha tenido acceso laSexta.

Los investigadores han llegado a esta conclusión a partir del volcado de varios teléfonos en febrero de este mismo año, después de que fueran detenidos algunos de los principales implicados en el caso. Ese análisis incluye extractos de las conversaciones entre algunos de ellos antes de ser detenidos: "Se han encontrado indicios que apuntan a que Koldo habría recibido dinero en efectivo dimanante de Aldama -se refieren a Víctor de Aldama, empresario propietario del Zamora CF y considerado presunto conseguidor de la trama- y sus socios".

En el escrito, la UCO detalla que el análisis preliminar del teléfono de César Moreno -uno de los investigados en el caso por colaboración con Aldama- "confirmaría que Koldo sería apodado 'K'", algo que ya infería los tras el estudio de un documento "hallado durante la entrada y registro de la sede social de Aldama". Los investigadores también destacan, a partir de ese mismo análisis de los terminales, el contenido de un grupo de WhatsApp llamado '4 mosqueteros' y en el que están presentes Aldama, Moreno y otros dos investigados: Javier Serrano e Ignacio Díaz Tapia.

Los investigadores hallan conversaciones y notas que darían fe de pagos de 10.000 euros a 'K'

En las conversaciones intervenidas en ese grupo se observan numerosas referencias a 'K', según constatan los agentes, que creen que "el hecho de que Koldo sea identificado bajo ese seudónimo resulta uno de los hitos fundamentales para esta investigación porque el examen de la información en el dispositivo de César ha permitido localizar referencias a que se habrían producido pagos a 'K'". Precisamente, de ese chat también se desprenden, según reitera la UCO, nuevos indicios de que "Aldama pudiera realizar pagos en efectivo a Koldo de manera recurrente".

Entre los datos revisados destacan varios mensajes en ese grupo con fecha del 23 de febrero de 2022. "Pagaron ayer a K", afirma Serrano en esa conversación, a lo que Moreno pregunta: "¿No se le iba a pagar en [República] Dominicana?". Moreno también pregunta por "los otros 10", y Serrano le dice que no tiene respuesta a su pregunta. Semanas después, el 1 de abril, Moreno envía a Serrano "una imagen de un pantallazo" en el que destaca el título de 'gastos fijos' y, justo debajo, figura la referencia "k 10.000". Para la UCO, estos datos resultan reveladores a tenor de la anotación manuscrita que fue hallada durante el registro del domicilio de Koldo.

Esa nota, que reproduce la Guardia Civil en el escrito, lleva por título "ingresos" y en ella se hacen dos referencias a la palabra "metálico" junto a importes de 10.000 euros. De esta forma, los investigadores entienden que el exasesor de Ábalos anotó en una de sus agendas una cifra coincidente con el pago detectado en el chat de '4 mosqueteros'.

Fajos de billetes y menciones a Illa

Las conversaciones e intercambios de imágenes que mantienen Moreno y Serrano resultan de total interés para la investigación. En los análisis del Instituto Armado también se pone el punto de mira en una fotografía que Moreno envía a Serrano con dinero en efectivo encima de su cama. También en otra imagen similar mandada por Moreno a Serrano tiempo después se observan dos fajos de billetes en efectivo, uno de ellos en el interior de una bolsa de plástico transparente y otro con gomas. "Forrao", responde Serrano al ver la mencionada imagen.

En otro encuentro por WhatsApp, los dos mismos investigados hablan de una reunión de la que, si bien se conocen pocos detalles ahora mismo, sí parece ser un "éxito" para Serrano, quien escribe: "Eran un gordo y un subnormal gay. Era el jefe de gabinete. Ellos están convencidos. El ministro da el OK seguro. Y lo único que puede frenarlo es que tienen que dar el OK de Sanidad, y eso no depende de ellos". Más tarde, Serrano vuelve a secribir: "Nos acaban de avisar de que el ministro ha dado el OK. Estamos 'in'. Pídete dos".

Tan solo diez días después, Moreno envía a Serrano dos pantallazos consecutivos de una consulta en Wikipedia de Salvador Illa, ministro de Sanidad en el cargo en el momento en el que tuvo lugar esta conversación. A continuación, Serrano le responde con un audio de WhatsApp reenviado en el que, tal y como expresa la UCO, se escucha a Víctor de Aldama. "Bueno, también por aquí hay buen feedbak... con la persona que iba a hablar, con el que ayer estuvisteis y que luego por la tarde habló el de aquí, han hablado y lo ve bien, eso era un hándicap y en principio está salvado".