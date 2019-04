Federico Trillo: "Esta es mi profesión, la he ganado por oposición, déjenme trabajar en paz"

EN MADRID

Pese a todas las críticas, Federico Trillo se ha reincorporado al Consejo de Estado como el letrado mayor. Trillo pide respeto para el pero todavía no ha pedido perdón a las familias del Yak-42. "Esta es mi profesión, la he ganado por oposición y lo que les ruego es que me dejen trabajar en paz", ha expresado.