El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado las medidas cautelarísimas solicitadas por algunos partidos para evitar el retraso de la convocatoria de elecciones catalanas al 30 de mayo.

Así, el Tribunal ha anulado las elecciones del 30 de mayo y la fecha se mantiene en el 14 de febrero.

Es una anulación cautelar hasta que se decida el fondo del asunto, ya que se considera que la decisión de mantener las elecciones el 30 de mayo podría suponer un perjuicio a los recurrentes.

De las cinco demandas presentadas contra la decisión de los principales partidos en el Parlament de retrasar las elecciones, solo dos requerían las cautelarísimas. El resto requieren medidas cautelares, por lo que se solicita un informe a la Generalitat y a la Fiscalía para que presenten sus alegaciones antes del jueves a las 10 de la mañana.

De acuerdo con el auto del TSJCat, el alto tribunal autonómico estima las medidas cautelarísimas ya que "el recurso perdería su finalidad si no se decreta la suspensión del decreto impugnado, puesto que sería ilusoria la tutela cautelar que pudiera concederse, dada la imposibilidad de seguir con la tramitación del proceso electoral en los plazos establecidos en la legislación orgánica". Es decir, que de no suspenderse ahora y mantener la cita el 14 de febrero, si a posteriori se estimaran los recursos, ya sería tarde y no podrían cumplirse con los plazos para celebrar las elecciones en febrero.