Tres ciudadanos españoles murieron y uno ha resultado herido en un ataque cometido en Bamyan, capital de la provincia homónima del centro de Afganistán.

Un incidente del que ha arrojado algo más de luz José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno. Albares ha confirmado en una entrevista en 'Cataluña Radio' que los tres españoles, de origen catalán, estaban con un grupo de turistas cuando se produjo el tiroteo: "Se trata de un grupo de 6 ciudadanos españoles. Desgraciadamente ha habido 3 españoles asesinados y una persona que se encuentra en estado crítico que está consciente y ya ha sido operada y dos personas que están ilesas".

"En este momento se dirige un grupo de diplomáticos desde Pakistán y Qatar donde se sitúa nuestro embajador, ya que por motivos de seguridad no se encuentra en el país", ha agregado recordando que España no tiene delegación en Afganistán porque no se reconoce al régimen talibán.

Respecto a la repatriación de los cuerpos, Albares no puso fecha, aunque remarca que será "lo antes posible": "No me atrevo a poner una fecha, lo vamos a hacer con rapidez. Siempre hay trámites pero desde luego lo vamos a intentar hacer lo antes posible, desde luego los diplomáticos estarán allí hasta que el último cuerpo sea repatriado".

Eso sí, los dos españoles que han resultado ilesos se espera que sean repatriados este domingo, mientras que la evacuación del herido dependerá de su salud: "Estamos en contacto con la delegación de la Unión Europea con Afganistán y ha colaborado con nosotros y ha sido muy útil. Las dos personas ilesas esperamos que mañana mismo puedan abandonar el país. En cuanto a la persona herida estamos en manos de los médicos".

Albares señala que el ataque fue "indiscriminado" contra ellos

Además, Albares ha desvelado lo que ocurrió en el tiroteo gracias al testimonio de uno de los españoles ilesos, aunque siguen investigando lo sucedido: "Estamos esclareciendo las circunstancias. Tenemos una primera información de una de las personas ilesas y lo que tenemos es que estaban comprando en un mercado, en una zona muy castigada, y apareció una persona en un callejón disparando. Puede que hubiera más personas disparando también porque se montó un momento de caos".

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores sí ha señalado que el ataque parece que se dirigía contra ellos: "Todo indica que fue un ataque indiscriminado, pero es evidente que este tipo de ataque se dirigen muy claramente a ciudadanos europeos. Es evidente que esta persona disparaba hacía ellos".

Pese a esclarecer parcialmente lo ocurrido, se sigue sin conocer al autor de los hechos: "El modus operandi hace pensar en un atentado. Estamos hablando de especulaciones, tendremos más información cuando lleguen los diplomáticos al terreno. De todas formas, las recomendaciones de viajes del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya indicaba que se desaconsejaba viajar bajo cualquier circunstancia por el altísimo riesgo de secuestro o atentado que se da en todo el país".